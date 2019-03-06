بالفيديو.. مشادة كلامية بين المغرب والجزائر في البرلمان الإفريقي

انتفض الوفد الممثل للمغرب في البرلمان الإفريقي، الثلاثاء، في وجه مفوض السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي الجزائري إسماعيل الشرقي، بعد إدلائه بمداخله حول قضية الصحراء الغربية ،اعتبروها ”غير محايدة“ حسب موقع ”الزنقة20“.

كما أفسح الشرقي المجال أمام اسويلمة بيروك، ممثلة البوليساريو التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية، خلال جلسة برلمان عموم إفريقيا.

الوفد الذي يضم نور الدين قربال عضو حزب العدالة و التنمية ، وعبد اللطيف ابدوح عضو حزب الاستقلال، كان يلح في تمكين المغرب من حقه في الكلمة داخل المؤسسة الإفريقية كما يظهر في الفيديو.