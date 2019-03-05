الجيش الجزائري: لن نتدخل في ”الصراع الانتخابي“ وتذكروا ”سنوات الجمر“

أكد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، رفضه إقحام المؤسسة العسكرية فيما وصفه بـ“الصراع الانتخابي“، مؤكدًا أن الأخيرة ”ملتزمة بمهامها الدستورية في حماية الوطن من كل التهديدات“.

وشدد صالح وهو أيضًا نائب وزير الدفاع الوطني، خلال استعراض عسكري بأكاديمية ”شرشال“ الحربية قرب العاصمة، يوم الثلاثاء، أن ”الشعب الجزائري الأبي والأصيل، لن يفرط في نعمة الأمن، ونحن ندرك أن الأمن المستتب سيزداد ترسيخًا“.

وأضاف أن ”الجيش سيبقى يمسك بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي“، مذكرًا بما اسماها ”سنوات الجمر والألم“ التي عصفت ببلاده في تسعينيات القرن الماضي.

وتابع أن ”الشعب الذي أفشل الإرهاب، مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه“.

وتأتي تصريحات صالح بعد أن طالب قادة المعارضة، الجيش، بالتدخل وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وتشهد الجزائر منذ أسابيع حراكًا شعبيًا مناهضًا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، وسط تعالي أصوات معارضين بتدخل الجيش لتأجيل الموعد الانتخابي، ما تعتبره الموالاة ”تعميقًا“ للأزمة السياسية، واستدعاءً لعودة ”فترة العشرية السوداء“، حين قرر جنرالات الجيش العام 1992 توقيف المسار الانتخابي؛ لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة.