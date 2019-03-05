الجزائر.. تظاهرة طلابية جديدة ضد ”الولاية الخامسة“

المصدر: ا ف ب

تجمع نحو 300 طالب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر الثلاثاء، في تظاهرة جديدة بعد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميًا لولاية رئاسية خامسة، في انتظار وصول زملائهم من جامعات وكليات أخرى.

وبحسب وكالة ”فرانس برس“، ردد الطلاب قائلين: ”يا بوتفليقة ماكانش (لا يوجد) عهدة خامسة“، أمام انتشار كبير للشرطة في وسط العاصمة التي يمنع فيها التظاهر منذ 2001.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر أعلن السبت الماضي عن ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.