زيارات قادة ”إخوان ليبيا“ لقطر و تركيا تثير هواجس إشعال صراعات جديدة

أثارت الزيارات المتكررة لقيادات إخوانية ليبية إلى قطر وتركيا ،خلال الفترة الأخيرة، مخاوف جدية من مخطط قطري تركي لإرباك المشهد السياسي الليبي وتغذية الصراعات ،بهدف إجهاض الحلول السياسية وإجراء الانتخابات المرتقبة .

و أجرى القيادي الإخواني الليبي ،رئيس المجلس الرئاسي ،خالد المشري ، زيارة إلى قطر يوم الأحد الماضي ،والتقى خلالها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة في زيارة استمرت يومين .

وقد سبق لقاء الدوحة ،إجتماع آخر لقيادات إخوانية ليبية، في فندق تابع لجهاز الاستخبارات التركية، في مدينة إسطنبول، ناقش مخطط الإخوان في المرحلة المقبلة وسط مخاوف من دعم أنقرة للمليشيات بالأسلحة لإرباك المشهد العام ،خاصة في العاصمة طرابلس.

وتعليقا على هذه التحركات ،أكد الناشط الليبي يعقوب المصراتي ، أن المخطط التركي القطري في ليبيا يهدف إلى إجهاض إجراء أي إنتخابات محتملة ، لأنهم يعلمون جيدا، أن الإخوان لن يتمكنوا من الفوز فيها نظرا إلى أن الشعب أصبح يرفضهم ”.

وأضاف المصراتي في تصريح لموقع “ ارم نيوز“ أن قطر تدعم إخوان ليبيا عبر منابرها الإعلامية بدرجة الأولى ،فيما تدعم تركيا الميليشيات الإخوانية بالسلاح والعتاد ،معتبرا أن هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي عمقت الأزمة وأججت الصراعات .

وكشف المصراتي أن كل من قطر وتركيا تأويان عناصر من جماعة الإخوان المصنفة على لوائح الإرهاب الدولي ،مطالبا هذه الأنظمة برفع يدها عن ليبيا وإرجاع هؤلاء المتشددين لمحاكمتهم في ليبيا ،مثلما وقعت محاكمة رموز القذافي .

وإستنكر المصراتي الصمت الدولي على الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها المحور القطري التركي ، مطالبا الليبيين بالتحرك والتنديد بهذه التدخلات الخارجية .

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي الليبي ،جمال فلاح أن المساعي إلى إجراء إنتخابات في ليبيا أصبحت تواجه عدة صعوبات أهمها التدخلات الخارجية ،خاصة من قبل المحور التركي القطري ،داعيا الشعب الليبي إلى محاكمة هذه الدول والتنديد بتصرفاتها .

وقال فلاح في تصريح لموقع ”ارم نيوز“ إن الجيش الوطني الليبي ،بقيادة المشير خليفة حفتر ، قد بعثر أوراق الإخوان وهو ما جعلهم يرتمون مجددا في أحضان قطر وتركيا .

واعتبر فلاح كل المخططات التركية والقطرية المرتكزة على جماعة الإخوان سيكتب لها الفشل بسبب وعي الشعب الليبي بخطورة هذه المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد .

وكانت مصادر ليبية قد كشفت ، الأسبوع الماضي عن لقاء جمع قيادات إخوانية ليبية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي في جنوب البلاد.

ورجحت المصادر أن يكون الهدف من الاجتماعات ، هو ”العمل على إطلاق حملة ممنهجة ضد الجيش، عبر التخطيط لعمليات إرهابية والتصعيد ميدانيًا من خلال تحريض الميليشيات المسلحة على استهداف الجيش الليبي “.

يذكر أن استمرار إرسال تركيا لشحنات أسلحة إلى ليبيا،قد أثار هواجس من سعي أنقرة إلى تسليح الميليشيات لإشعال حرب جديدة، ونسف كل جهود التهدئة التي يقودها المجتمع الدولي بعد سنوات من الصراع .

وضبطت دوريات الكتيبة 108 مُشاة التابعة للمنطقة العسكرية في مدينة طبرق الليبية، والمنضوية تحت لواء القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،خلال شهر يناير /كانون الثاني الماضي ، شحنة أسلحة تركية الصنع محمّلة على سيارة من نوع ”لاند كروزر“، بعد مطاردة وتبادل إطلاق النار مع راكبيها، حسب ما ذكر موقع ”المتوسط“ الإخباري الليبي.

ويأتي الكشف عن تلك الشحنة بعد أيام قليلة من ضبط شحنتي سلاح على متن باخرة في ميناء الخمس، غرب البلاد، وبعد ضبط شحنة متفجرات على يد السلطات اليونانية قبل عام، كانت في طريقها إلى ليبيا أيضًا.