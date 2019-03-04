لافروف يجري جولة خليجية تشمل قطر والسعودية

غادر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، متوجهًا إلى منطقة الشرق الأوسط في جولة خليجية تشمل كلًّا من السعودية والإمارات والكويت وقطر.

ونقلت وكالة أنباء ”تاس“ عن وزارة الخارجية الروسية أنّ لافروف سيبحث خلال الجولة قضايا التجارة الثنائية، والتعاون في مجال الطاقة، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بأنّ ”لافروف سيجتمع مع الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير الدول للشؤون الخارجية عادل الجبير“.

وقالت إنّ وزير الخارجية الروسي ”سيبحث مع القادة السعوديين توسيع التعاون التجاري والتنسيق لزيارة محتملة من جانب الرئيس فلاديمير بوتين للرياض، دون تحديد موعد لها“.

وذكرت أن ”لافروف سيعقد محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع خالد بن محمد العطية“، مضيفة أنّ ”الجانبين سيبحثان فرص التعاون والاستثمار بين البلدين“.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في وقت سابق، إنّ بوتين قد يزور الرياض خلال 2019.

كما سيلتقي بوتين بعدد من كبار المسؤولين في كل من الكويت والإمارات، حسب الوزارة.

ولم توضح الوزارة جدول جولة لافروف التي ستستمر حتى الـ 7 من آذار/مارس الجاري.