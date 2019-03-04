الخطوط التونسية تُفاوض الحكومة للحصول على 150 مليون دولار

كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية إلياس المنكبي مساء الاثنين، عن وجود مشاورات مع الحكومة التونسية لتوفير اعتماد مالي بقيمة 50 مليون دولار لفائدة الناقلة التونسية بهدف إنجاح الموسم السياحي المقبل.

وأكد المنكبي، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التونسيين بالخارج بمجلس النواب التونسي، حول استعدادات الشركة لعودة التونسيين بالخارج، أن الخطوط التونسية تجابه وضعية مالية صعبة رغم تطور رقم معاملاتها خلال الأشهر الماضية، موضحا أن عدم توفير السيولة الكافية لإنقاذ الشركة سيترتب عنه العجز عن الحفاظ على نسق نقل المسافرين.

وقال إن انزلاق سعر الدينار مقابل العملات العالمية أضر بالتوازنات المالية لشركة الخطوط التونسية، وأن أغلب نفقاتها تدفع بالعملة الصعبة مقابل بيع التذاكر بالدينار التونسي.

وأشار إلى أن الشركة أمنت خلال رحلاتها للعام الماضي نقل حوالي 3.8 ملايين مسافر رغم تقادم اسطول طائراتها، و أنها سجلت رقم معاملات بـ 500 مليون دولار، موضحا أن إصلاح الشركة يتطلب موازنة مالية تناهز 450 مليون دولار.

وأكد وجود عدد من طائرات الشركة قال إنها تشكو من مشاكل تقنية وأنه لا يُسمح لها بالطيران من أجل ضمان سلامة المسافرين متابعا ”المؤسسة تملك 28 طائرة حاليا، مقابل 32 طائرة خلال سنة 2008 ويتم استخدام هذه الطائرات بشكل مجهد في حين يحتاج ما لا يقل عن 4 طائرات منها لإصلاح عطب بها“.

وأعلن عن اقرار الخطوط التونسية تخفيض بنسبة 30 بالمائة في أسعار التذاكر لفائدة العائلة المتكونة من 3 أفراد او أكثر من أبناء الجالية التونسية بالخارج في حالة اقتناء التذاكر بصفة مبكرة من 26 شباط/فبراير الماضي إلى 31 آذار/مارس الجاري تأهبا للعودة في فترة رحلات الخطوط التونسية خلال فصل الصيف.