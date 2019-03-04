مجهولون يغتالون أحد عناصر الجيش الليبي جنوبي طرابلس

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال جندي تابع للجيش الوطني الليبي في مدينة غريان ”75 كم جنوب العاصمة طرابلس”.

وأكد مصدر محلي في مدينة غريان لـ ”إرم نيوز“، أن مجموعة من التلاميذ كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، صباح اليوم الإثنين، عندما عثروا على جثة الجندي عادل علي الضاوي من الكتيبة 111، التابعة للجيش الوطني الليبي، ملقاة على قارعة الطريق في منطقة شعبية الجيش.

وقال إن ”الفحص الطبي الأولي أظهر إصابة الضاوي بطلقة في العنق“، مشيرًا إلى أن ”أصابع الاتهام تتوجه حاليًا إلى مجموعة من تنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي المصنفة إرهابية، وأعضاء في ميليشيات متشددة ودواعش“.

والجندي الضاوي واحد من مجموعة من الجنود، الذين أصدروا قبل أيام، بيانًا مؤيدًا للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني في الجنوب الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، معلنين جاهزيتهم التامة لتنفيذ الأوامر العسكرية الصادرة عن قيادة الجيش.

و تنقسم مدينة غريان بين مناصري الجيش الوطني الليبي وميليشيات مؤدلجة تناوئه، وتسودها حاليًا حالة من التوتر؛ في أعقاب الجريمة.