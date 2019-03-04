رئيس الهيئة العليا يعلن انطلاق المسار الانتخابي في تونس‎

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، الانطلاق الفعلي لمسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي من المنتظر إجراؤها نهاية السنة الحالية.

وأضاف نبيل بفّون، إثر لقائه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أن الهيئة ”تطالب بتظافر جهود كل الأطراف في تونس؛ لإنجاح العملية الانتخابية“.

وشدّد رئيس هيئة الانتخابات في تصريح صحفي، على أن ”تنظيم العملية الانتخابية مسألة سيادية بالأساس وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة؛ لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، خلال الثلث الأخير من السنة الحالية“، على حد تعبيره.

و الجدير بالذكر، أن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفّون، التقى رئيس البلاد الباجي قائد السبسي الأسبوع الماضي، وأكّدت مؤسسة الرئاسة في بيان صادر عنها، أن اللقاء تم خلاله مناقشة استعدادات الهيئة لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

يأتي ذلك في وقت شكك فيه العديد من المراقبين مؤخرًا، في قدرة تونس على تنظيم الانتخابات؛ في ظل أزمة خانقة عاشتها الهيئة التي عجز البرلمان عن انتخاب رئيس لها، واستكمال انتخاب باقي أعضائها.

وانطلقت الهيئة في التحضير للمواعيد الانتخابية بشكل مكثّف، بعد أن تم انتخاب نبيل بفّون رئيسًا لها واستكمال انتخاب باقي أعضائها؛ مما بدد مخاوف تأجيل الانتخابات.