بعد عام من القطيعة.. لقاء يجمع الغنوشي بنجل الرئيس التونسي

التقى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الإثنين، حافظ السبسي، نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، لـ“تباحث الوضع السياسي بالبلاد“، بعد نحو عام من القطيعة بين الحزبين.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للغنوشي عبر موقع ”فيسبوك“.



وقال البيان الذي ورد في تدوينة على صفحة الغنوشي على ”فيسبوك“ إن رئيس حركة النهضة التقى حافظ قائد السبسي، و“تناول اللقاء الوضع السياسي العام في البلاد“، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

ومنذ الربيع الماضي، شهدت العلاقات بين حزبي نداء تونس، والنهضة، قطيعة، على خلفية رفض الحزب الأخير إقالة حكومة يوسف الشاهد، رئيس الوزراء الحالي.