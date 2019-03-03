بوتفليقة يتعهد بإصلاحات شاملة وانتقال ”سلس“ للسلطة في غضون عام

أعلن عبد الغني زعلان، المدير الجديد لحملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم الأحد، أن المرشح بوتفليقة ”يتعهد بانتقال سلس للسلطة في غضون عام، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية“.

وقال عقب إيداعه -بالوكالة- ملف الترشح الرسمي لبوتفليقة، إن الأخير ”سيضمن تنظيم ندوة وطنية شاملة وغير مسبوقة تشمل كافة تيارات المشهد السياسي، ومجمل ألوان الطيف المجتمعي“.

وأوضح زعلان، أن الرئيس المنتهية ولايته ”سيتقدم للجزائريين بحزمة إصلاحات شاملة تستجيب لتطلعات الشعب، وتحترم إرادته، وتتكفل بمطالبه“، وفق تعبيره.

وأفاد أن بوتفليقة ”سيُجري انتخابات رئاسية مبكرة، حال فوزه في موعد 18 من شهر أبريل/ نيسان المقبل، وأن الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستحدد موعد هذه الانتخابات لإرساء نظام سياسي يستجيب لتطلعات شعبنا“، وفق تعبير زعلان.