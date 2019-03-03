بن فليس يقترح خارطة طريق تنهي“عهد بوتفليقة“ في 6 أشهر 

أعلن رئيس الوزراء الجزائري السابق، علي بن فليس، مساء اليوم الأحد، انسحابه من انتخابات الرئاسة المقررة في 18 من شهر أبريل/ نيسان القادم؛ بسبب ترشح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.

ودعا إلى تنظيم اقتراع استثنائي في غضون 6 أشهر، يشكل خارطة طريق تفضي إلى توافق وطني يطوي عهد بوتفليقة.

وامتنع بن فليس عن خوض معترك اقتراع؛ لقناعته بأنّ الموعد المرتقب بعد 35 يومًا من الآن، ”محسوم سلفًا“.

وقال بن فليس، الذي يقود حزب ”طلائع الحريات“، إنّ جهة في الدولة ”هدّدته“ في حال عدم ترشحه، بترويج شائعة ”عدم جمعه النصاب القانوني للتوقيعات“، مؤكدًا أن ”لديّ محضر قضائي معتمد من طرف الدولة، يؤكد جمعي للتوقيعات عبر 47 محافظة“.

وعلى وقع أنباء تشير إلى قرب إيداع عبدالغني زعلان مدير حملة بوتفليقة الدعائية، ملف ترشح الرئيس الحالي، دعا بن فليس إلى ”اعتماد خارطة طريق برسم المرحلة القليلة المقبلة“.

وتضمّنت ورقة الطريق التي أعلنها بن فليس في مؤتمر صحفي بقلب العاصمة، دعوته لـ“تشكيل حكومة وفاق وطنية، وتعيين تركيبة جديدة للمجلس الدستوري، فضلًا عن تحييد الإدارة، مع فتح مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية في ظرف 6 أشهر“.