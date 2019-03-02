”جهاز الاغتيالات“ السرّي لحركة النهضة يجرّ وزير الداخلية التونسي إلى القضاء

أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم السبت، أنّها قدّمت قضية ضدّ وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، بتهمة حماية المسؤولين عن جهاز الاغتيالات السرّي التابع لحركة ”النهضة“ الإسلامية.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكري بالعيد، ومحمد البراهمي بندوة صحفية مساء اليوم في محافظة ”المهدية“ الساحلية، إنّ ”الهيئة قدمت شكاية جزائية ضد وزير الداخلية ومجموعة من الأمنيين التونسيين تتمثّل في محتويات ما يُعرف بـ(الغرفة السوداء) في وزارة الداخلية بتهمة التستّر، وحماية المجرمين“، وفق تعبيرها.

وأضافت قزارة، أنّه تم اكتشاف ما وصفتها بـ“الجرائم الخطيرة“، لأول مرة في ”وثائق جديدة تم العثور عليها مخفيّة بوزارة الداخلية عاينها قاضي التحقيق، و تمت إحالتها إلى النيابة العمومية، تورّط فيها مصطفى خضر“.

وأشارت إلى أنّ ”هذه الوثائق تتعلّق بكيفية صنع المتفجرات، وطرق الاغتيالات، والأسلحة، ومحادثات مشبوهة، وبضائع مهربة، إضافة إلى تجنيد ألف شاب في الأمن، و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلًا عن وجود مراقبة لعديد المنازل في منطقة باردو، وعربات إدارية منها واحدة تابعة لرئاسة الحكومة“.

وتوجّهت إيمان قزارة، برسالة إلى وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، تطالبه فيها بـ“مصارحة الشعب التونسي، وكشف الحقيقة، وجميع المعطيات، والتوضيحات عن الجهة التي تقف وراء بعث رسائل مسمومة إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية“.

بدوره، قال نور الباصي عضو هيئة الدفاع، إنّ جهاز الاغتيالات السري، كان قد أشرف على المؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية عام 2012.

وأشار إلى أنّ ”خضر قام إثر المؤتمر، بصياغة تقرير إنهاء مهمة رفعه إلى رئيس لجنة مؤتمر حركة النهضة الإخوانية“.

وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الذين تم اغتيالهما في تونس، في وقت سابق إن قاضي التحقيق وجّه لرئيس الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية، مصطفى خضر، تهمة القتل العمد وعدة تهم أخرى في ملف اغتيال البراهمي.

وشددّت الهيئة على أن قاضي التحقيق وجّه هذه التهم لخضر، بعد الاطلاع على وثائق ”الغرفة السوداء“ التي كانت في وزارة الداخلية، والتي تتضمن وثائق تم حجزها في منزل خضر.

وأوضح أعضاء الهيئة، أنّ الوثائق التي تم اكتشافها في تلك الغرفة، تؤكد وجود جهاز سري لحركة النهضة.

وأضاف عضو الهيئة، رضا الرداوي، أنه ”ثبت وجود علاقة مباشرة بين خضر وحركة النهضة الإسلامية“. مشددًا على أن ”الغرفة السوداء الموجودة في وزارة الداخلية، تتضمن وثيقة تخص محمد العوّادي، المسؤول الأول في الجناح العسكري لأنصار الشريعة والمسؤول عن قتل محمد البراهمي“.