 تعيين وزير النقل الجزائري مديرًا لحملة بوتفليقة وعزل عبدالمالك سلال 

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري المترشح، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، تعيين وزير النقل والأشغال العامة عبد القادر زعلان مديرًا جديدًا خلفًا لعبدالمالك سلال.

ويأتي الخبر ليضفي مزيدًا من الغموض على الوضع السياسي في البلاد، بعد أنباء عن انسحاب بوتفليقة من السباق الرئاسي، وسط دعوات لعدم ترشحه، وتسريبات متضاربة حول وضعه الصحي.

ولم يتضح بعد سبب عزل سلال من إدارة حملة بوتفليقة، لكن يرجح أن تكون له علاقة بتسريب صوتي تم تداوله خلال الأيام الماضية ظهر فيه سلال وهو يهدد المتظاهرين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ومنذ يومين تداول نشطاء على موقع ”فيسبوك“ تسجيلا صوتيا تسرب عن لقاء جمع سلال وهو رئيس وزراء سابق مع علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الاعمال في الجزائر) أثار جدلا في البلاد.

وظهر سلال خلال التسجيل وهو ينتقد وزراء بسبب تخوفهم من الحراك الشعبي كما أنه تحدى المتظاهرين بالسلاح في حال احتجوا على لقاء كان سيجمعه مع جمعيات الزوايا (تجمع للطرق الصوفية الدينية‎) بمدينة الجلفة جنوب العاصمة.