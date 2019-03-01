مساعد رئيس الأركان في حكومة الوفاق الليبية: ما قام الجيش به في الجنوب واجب وطني

قال مساعد رئيس الأركان العامة لشؤون التدريب التابع لحكومة الوفاق، الفريق الركن سالم جحا، إن ما قام به الجيش الليبي في الجنوب هو ما كان يجب أن يقام به، وهو إنجاز وواجب وطني مهم ولن يتأخر أي ليبي شريف عن دعمه والإشادة به.

وأشار، في تصريح لصحيفة ”العنوان“ الليبية، نشر اليوم الجمعة، إلى أنه ”بوجود الجيش في الجنوب حل السلام واستشعر المواطنون الأمان وتم القضاء على الإرهابيين والخارجين عن القانون“.

وأضاف جحا أنه ”لن تطلق رصاصة واحدة من رئاسة الأركان المكلفة من حكومة الوفاق مؤخرًا، ضد أي جندي يتبع القيادة العامة، ولن يتم تشكيل أي قوة موازية للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر“.

وأكد أن أولى أولويات رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية ستكون توحيد المؤسسة العسكرية، وتأتي من ضمن إطار مهامها إعادة تنظيم القوات المسلحة في المنطقة الغربية وتحقيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عين الفريق سالم جحا، وهو أحد المشاركين الفاعلين في مفاوضات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، في منصب مساعد لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي لشؤون التدريب منتصف شهر شباط/فبراير الماضي.