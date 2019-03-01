الجيش الليبي يعتقل 52 متشددًا و4 ”داعشيات“ في درنة

اعتقل الجيش الوطني الليبي، 52 متشددًا و4 ”داعشيات“ مهاجرات، بحسب مصدر عسكري.

وقال المسؤول الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار القتالية، عبدالكريم صبرة، إن ”الداعشيات الأربع يحملن الجنسيتين المصرية والسورية، واعتقلن وباقي المتشددين الـ52 قبل أيام خلال عملية تمشيط للجيش في مدينة درنة”.

وأضاف صبرة أن المعتقلين ”كانوا في حالة يرثى لها وانهيار نفسي، ويعانون العطش والجوع، وطلبوا تسليم أنفسهم عن طريق الهلال الأحمر الليبي“.

وأشار إلى أن من بين المعتقلين ”المتشدد في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي والقيادي في مجلس شورى ثوار درنة المنحل أبو حفص الموريتاني، إضافة إلى المتشدد الليبي المطلوب معتصم بوخطوة“.

كما أكد صبرة مقتل المتشدد المصري مصطفى بهنسي، الشهير بـ“المهندس“، والمختص بالتفخيخ .