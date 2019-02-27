الجيش الليبي يسيطر على مناطق جديدة في الجنوب‎ (صور)

وصلت قوات الجيش الليبي في عملية تطهير الجنوب الليبي، التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي، إلى منطقتي قنفل وتراغن في أقصى الجنوب الغربي الليبي.

ووفقًا لشعبة الإعلام الحربي، فإن قوات الجيش الليبي دخلت لهاتين المنطقتين، ظهر اليوم الأربعاء، وسط ترحيب واحتفالات الأهالي بدخول قوات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن تراغن هي واحة في جنوب غرب ليبيا تقع إلى الشرق من مرزق بحوالي 54 كم، وإلى الجنوب من سبها بحوالي 140 كم، وهناك طرق تصلها بكلتا المدينتين، أما قنفل فهي إحدى ضواحي مدينة مرزق، وشهدت عدة معارك متفرقة بعد أن التجأت إليها بعض الجماعات المسلحة من الأجانب، التي كانت تتمركز في مرزق وتم طردها من قبل الجيش الليبي.

يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت منذ شهر بإطلاق عملية تطهير الجنوب، شملت عدة مناطق ومؤسسات حيوية في الجنوب، تم على أثرها تحرير عدة مدن مثل سبها عاصمة الجنوب وأوباري وغات ومرزق، والسيطرة على عدة حقول نفطية في الجنوب.