الرئاسة التونسية: لم يعتذر قائد عربي عن حضور القمة

قالت الناطقة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، إن كل الزعماء العرب الذين وجهت إليهم الدعوة للمشاركة قبلوا ذلك، ولم يعتذر منهم أحد حتى الآن، في تأكيد منها على أن القمة العربية القادمة ستكون ”استثنائية“ في تاريخ القمم.

وتستضيف تونس الدورة العادية الثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى الزعماء، في تونس في شهر آذار/مارس المقبل، بعد أن اعتذرت عنها البحرين.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال كلمة في الجلسلة الختامية لـ“قمة القدس“ التي عُقدت في مدينة الظهران السعودية، في إبريل من العام الماضي، أن بلاده مستعدة لاستضافة القمة العربية.