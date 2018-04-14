التونسي لسعد النويوي لاعب طليطلة الإسباني يسقط مغشيًا عليه خلال حصة تدريبية

أعلن فريق طليطلة، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، أن مهاجمه التونسي لسعد النويوي، الذي سبق ولعب لسيلتيك وديبورتيفو لاكورونيا، تم نقله للمستشفى بعد أن سقط مغشيًا عليه خلال حصة تدريبية، اليوم السبت.

وذكر بيان صادر عن فريق طليطلة “سقط اللاعب مغشيًا عليه في الملعب عقب تعرّضه لتوقف عضلة القلب..وعقب تلقيه لإنعاش للقلب تم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف”.

وأضاف: “رد الفعل السريع من زملائه في الفريق وفرق الطوارئ شكل عاملًا أساسيًا في استقرار حالة اللاعب.

“سيظل لسعد، وفقًا لتقديرات متحفظة قيد الملاحظة خلال 48 ساعة المقبلة وسيواصل إجراء فحوصات”.

وخاض النويوي (32 عامًا) مباريات دولية مع تونس وخاض 107 مباريات مع ديبورتيفو في دوري الدرجتين الأولى والثانية بين عامي 2008 و2012.

ولعب النويوي 17 مباراة مع سيلتيك موسم 2012-2013 وفاز بلقبي الدوري الاسكتلندي الممتاز وكأس اسكتلندا.

وأضاف النادي أن “عقب حديثه لمسؤولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم والفريق الثاني لريال مدريد طلب النادي بتأجيل مباراته أمام الفريق الثاني لريال مدريد والمقررة غدًا الأحد.

“يريد طليطلة أن يرسل بكل الدعم الموجود في العالم للسعد”.