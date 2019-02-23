الأمير هاري وعقيلته يصلان المغرب

وصل الثنائي الملكي البريطاني الأمير هاري، وعقيلته ميغان ماركل، مساء السبت إلى المغرب، في زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية للمغرب) أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المغربية البريطانية، ودعم النهوض بالتربية والمساواة بين الجنسين بالمغرب من خلال القيام بزيارات لعدد من المؤسسات التعليمية وتنظيم لقاءات مع الشباب.

وذكرت سفارة بريطانيا، في بيان سابق لها عن برنامج الزيارة، أن دوق ودوقة ساسكس سيقومان، يوم غد الأحد، بزيارة مؤسسات تابعة لجمعية (التربية للجميع) بمنطقة مراكش، إذ من المرتقب أن يتم تكريم مؤسس المنظمة مايكل ماك هوغو.

وفي اليوم نفسه، سيحضر الأمير هاري وعقيلته حفل استقبال بمقر إقامة السفير البريطاني بالرباط، حيث سيلتقيان مجموعة من المقاولين الشباب ونساء مؤثرات من المجتمع المدني المغربي ورياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيقوم الأمير هاري وزوجته بزيارة إلى فيلا السفراء بالرباط، سيكونان خلالها على موعد مع عرض في الطبخ المغربي التقليدي، قبل توجههما إلى الحدائق الأندلسية بالأوداية للاطلاع على المبادرات الرامية إلى النهوض بالشباب المغربي.

وتأتي زيارة ميغان ماركل والأمير هاري إلى المغرب، بعد مرور ما يقرب من 40 عاما على زيارة ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث، الأولى والأخيرة لها، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وذلك ضمن جولة قامت بها إلى إيطاليا وشمال أفريقيا، واستمرت أسبوعين.