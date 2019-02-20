ماذا ينتظر الأمير هاري وزوجته ميغان في المغرب؟

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن جدول أعمال دوق ودوقة ساسيكس أثناء زيارة المغرب.

ومن المقرر أن يُغادر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لندن يوم 23 فبراير ويقضيان 3 أيام في زيارة رسمية في المغرب قبل العودة إلى

المملكة المتحدة يوم الإثنين 25 فبراير.

ولدى وصولهم إلى مطار الدار البيضاء، سيتم استقبال ميغان، 37 عامًا، وهاري، 34 عامًا، من قبل السفير البريطاني في المغرب وزوجته.

وسيقضي الزوجان اليوم الثاني من جولتهما في زيارة العديد من المدارس في بلدة أسني الصغيرة، وسيزوران الطلاب والمعلمين الملتحقين بالمدرسة الثانوية المحلية قبل مشاهدة الأطفال وهم يلعبون كرة القدم، و حضور حفل استقبال يستضيفه السفير البريطاني توماس رايلي.

وفي اليوم الثالث والأخير من جولتهما، سيتم قضاء بعض الوقت مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل حضور كورس للطهي للتطبيق الوصفات المغربية التقليدية من أحد أفضل الطهاة في المغرب، ثم حضور عرض فنون وحرف مغربية تقليدية وحضور جلسة لتربية الخيول.

ويعتقد أن ميغان ستكون في الأسبوع الثلاثين من الحمل عندما تطير إلى المغرب، وتسمح معظم شركات الطيران للنساء بالسفر حتى الأسبوع الـ 37، وكانت ميغان قد قالت سابقا إنها من المقرر أن تضع مولودها الأول من الأمير هاري بين أواخر أبريل وبداية مايو.

هذه الزيارة تأتي بعد أربعة عقود من زيارة الملكة اليزابيث التي وصفت بأنها ”جولة من الجحيم“ في البلاد، ففي عام 1980، زارت الملكة ، التي كانت تبلغ آنذاك 53 عاماً، المغرب للمرة الأولى والأخيرة في إطار جولتها التي استمرت أسبوعين في إيطاليا وشمال إفريقيا.