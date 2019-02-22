الأمين العام لـ“نداء تونس“ يعلن استقالته

أعلن الأمين العام لحزب ”نداء تونس“ سليم الرياحي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه ومن عضوية الحزب، بحسب مصدرين.

وجاء ذلك، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“.

وبرَّر الرياحي استقالته بـ“إيمانه الكبير بضرورة أن يتاح لتونس كل فرص النجاح في تجربتها الديمقراطية الفتية، وفي مشهد سياسي مشرف يعمل على المصلحة العليا للوطن، ولا يساهم بتعميق حالة اليأس والشك لدى المواطن“.

وأضاف أن ”تونس تستحق مسارًا سياسيًا، وزخمًا ثقافيًا، واقتصاديًا، وأخلاقيًا، وحضاريًا، أنقى وأرقى مما تعيشه اليوم، وهذا لن يتحقّق إلا بتقديم الوطنيين والكفاءات نظيفة اليد“.

وتابع:“بعد تفكير عميق، لا أرى مجالًا لتقديم الإضافة اليوم داخل نداء تونس، وأُعلن بعد مراجعات وتقييم، ولأسباب ألتزم بشرحها خلال مؤتمر صحفي قريب، استقالتي من الأمانة العامة للحزب، وكل هياكله (فروع الحزب)“.

من جانبه، أكد الطيب بالصادق، محامي الرياحي، استقالة الأخير.

وأرجع بالصادق استقالة الرياحي إلى ”تعفن الأوضاع السياسية في تونس، وسعي الرياحي إلى النأي بنفسه عنها“، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلن الرياحي اندماج ”الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) في حركة ”نداء تونس“، و تولّى منصب الأمانة العامة، فيما احتفظ حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، برئاسة الهيئة التنفيذية للحزب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في حينه، أعلن الحزبان أن اندماجهما يهدف لتجميع ”العائلة التقدمية الحداثية“ تمهيدًا لتحكمَ الأخيرة منفردة دون حزب ”النهضة“ الإسلامي عقب الانتخابات التشريعية المقررة خريف 2019.