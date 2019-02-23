قياديو حزب ”تحيا تونس“ يتحدثون عن مشروعهم السياسي (فيديو إرم)

منذ الإعلان عن تأسيسه، يواجه حزب ”تحيا تونس“، المحسوب على رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اتهامات باستغلال أجهزة الدولة لفائدة مشروعه السياسي الجديد، وسط مخاوف من توظيف أجهزة الحكومة لفائدة الشاهد خلال الانتخابات المقبلة.

استطلع موقع ”إرم نيوز“ مواقف وردود عدد من قادة حزب ”تحيا تونس“ على الاتهامات الموجهة إليهم بهذا الخصوص، كما تحدثوا عن أهداف ورهانات الحزب السياسي الجديد الذي أثار الإعلان عنه ”عاصفة“ من الجدل.

نفي وتوضيح

حيال ذلك، نفى المنسق العام لحزب ”تحيا تونس“ سليم العزابي، وجود تداخل بين الدولة والحزب، مبينًا أن ”يوسف الشاهد منكب حاليًا على مهامه الحكومية، وأن الحركة تدعمه بصفته رئيس حكومة باعتبار ما تفرضه الأوضاع في تونس من استقرار حكومي“.

وبين أنه حريص على التفريق بين العمل الحزبي والعمل الحكومي، مشيرًا إلى أن تنقل أعضاء من الحزب إلى فرنسا مؤخرًا تزامنًا مع زيارة الشاهد إليها، كان على نفقتهم الخاصة ولم يكن على حساب أموال الدولة.

وشدد العزابي على أن بناء حزب قوي يجب أن يرتكز على أسس ديمقراطية وضامنة للتنوع الفكري داخل المشروع السياسي.

وأعلن أن حزبه لم يقرر بعد ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكنه أشار إلى أنه ”قد يكون هناك مكان للشاهد خلال الفترة المقبلة“.

كيان سياسي متماسك

من جانبه، قال القيادي بحزب ”تحيا تونس“ محمود البارودي إن هدفهم من تكوين الحزب هو بناء كيان سياسي متماسك ”يدار بشكل ديمقراطي من القواعد إلى الهرم“.

وشدد محمد البارودي على أن حزبهم لن يكون كغيره من الأحزاب التونسية التي تعمل داخل الصالونات المغلقة، بل سيختلط بعموم المواطنين ويستمع إلى مشاغلهم، وفق تعبيره.

وأشار البارودي إلى أن ”حزب تحيا تونس سيفتح مقراته في كامل تراب الجمهورية، وسيتم انتخاب القيادات المحلية والجهوية والوطنية التي ستشرف على إدارة الحزب الجديد“.

بدوره، قال النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، إن ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات ”قرار لم يتخذ بعد“، مشيرًا إلى أن ”هدف حزب تحيا تونس ليس ترشيح الشاهد إلى الرئاسة“.

ومطلع الأسبوع الجاري، حذرت حركة النهضة الإخوانية رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، من توظيف أجهزة الدولة لغايات انتخابية.