مقتل مدير أمن مدينة مزرق جنوب ليبيا برصاص مسلحين

المصدر: ا ف ب

قتل مسلحون مدير مديرية الأمن في مدينة مزرق جنوب ليبيا، بحسب ما أعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

ووصفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، مقتل العميد إبراهيم محمد كري بـ“الجريمة الجبانة“ وتوعدت بمحاكمة مرتكبيها.

وفي بيان مقتضب، قالت الوزارة: إن كري قتل، الأربعاء، على يد ”مجموعة مسلحة خارجة عن القانون“، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتوعدت الوزارة بملاحقة ”القتلة“ وتقديمهم للعدالة، وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن كري، وهو من أقلية التبو، قُتل عندما اقتحم مسلحون منزله في مزرق.