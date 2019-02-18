قناة عبرية: نتنياهو التقى وزير الخارجية المغربي سراً

زعمت القناة العبرية 13، الأحد، أن لقاء سريا جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية المغربيّ ناصر بوريطة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

ونقلت القناة العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله:“ إن الجانبين تحدثا عن ”تطبيع العلاقات بين البلدين والنضال المشترك ضد إيران حتى أن نتنياهو حاول الترويج لزيارة إلى المغرب.

وبحسب القناة العبرية، فإنه كان من المتوقع أن يزور نتنياهو المغرب في مارس/آذار المقبل، لكن المغرب طلبت منه تأجيل الزيارة إلى موعد آخر.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات التونسية والجزائرية رفضت السماح لطائرة نتنياهو بالمرور عبر أجوائها في طريقها لزيارة المغرب.