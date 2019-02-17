”نتنياهو“ يتخلى عن حقيبة الخارجية لصالح وزير الاستخبارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تخليه عن حقيبة الخارجية، وأوكل المهمة لوزير الاستخبارات ”يسرائيل كاتس“، الذي يشغل كذلك موقع وزير المواصلات.

ووفق صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، فإن تعيين ”كاتس“ للموقع جاء بالوكالة، بعدما قدمت منظمة محلية تنشط في مجال قضايا جودة الحكم، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تولي رئيس الوزراء عدة حقائب حكومية.

وفي وقت سابق، رد ”ممثل الدولة“ في المحكمة على الالتماس، مؤكدًا أن نتنياهو بصدد التخلي عن الخارجية، الأحد.

ويتولى نتنياهو وزارات الدفاع والصحة و“الهجرة والاستيعاب“ (تهتم بجذب اليهود من حول العالم وتوطينهم وإدماجهم)، إضافة إلى منصبه رئيسًا للوزراء.