بعد ترشح بوتفليقة.. جزائريون يرفعون سقف المطالب لـ“إسقاط النظام“ (فيديو)

فيما يبدو ردًا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رفع جزائريون معارضون من سقف مطالبهم، التي كانت تنحصر في عدم خوض الرئيس المنتهية ولايته، للسباق الانتخابي المرتقب.

وعادت إلى الواجهة اليوم السبت شعارات اختفت منذ ربيع 2011، حيث تجددت الدعوة لـ“إسقاط النظام“، بمنطقة خرّاطة التاريخية التابعة لمحافظة بجاية، بعد حوالي 48 ساعة عن مظاهرات في عنابة، وبرج بوعريريج ووهران.

ووصفت مسيرة في خرّاطة تم تنظيمها اليوم بالأضخم من نوعها منذ 8 سنوات، وضمّت أعدادًا غفيرة من سكان منطقة القبائل الكبرى والمدن المجاورة، وحرص المتظاهرون على رفع شعارات ”الولاية الخامسة .. ولاية العار“ و“نعم لإسقاط النظام“.

وتمّ تناقل فيديوهات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تجاوب روادها مع طرح مسيرة خرّاطة، بينما جدّد آخرون حديثهم عن ”تدخل أيادٍ خارجية للعبث بأمن واستقرار الجزائر”.