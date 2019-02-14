تونس ”منزعجة“ من ضغوط قطرية لمنع استضافة سوريا في القمة العربية‎

أفاد مصدر برئاسة الجمهورية التونسية بأن بلاده منزعجة مما وصفه بـ“ضغوط قطرية لمنع استضافة سوريا في القمة العربية الثلاثين، ما قد يعرقل فعليًا أي تقارب عربي مع دمشق“.

وأوضح المصدر، الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ طالبًا حجب هويته، أن تونس ”مستمرة في بذل جهودها الدبلوماسية لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية“.

وأشار المصدر إلى أن دولة قطر ”تتخذ منذ بداية الإعلان عن المساعي التونسية بخصوص إعادة سوريا موقفًا متصلبًا وغير مسؤول“.

ونقل المصدر عن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي قوله: ”إن مساعي إشراك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية جاءت من أجل إعادة دمشق إلى حضن الأمة العربية“.

وفي وقتٍ سابقٍ، شدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، على أن حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، القمة العربية المقبلة في تونس، ”لم يتقرر بعد“، مشيرًا إلى أن موقف بلاده لا يمكنه تجاوز الجامعة العربية التي جمدت عضوية دمشق، في تشرين الأول/أكتوبر 2011.

وأصرّ الوزير على ضرورة ”أن يجتمع وزراء خارجية دول الجامعة العربية؛ لاتخاذ قرار بخصوص سوريا“، موضحًا رغبة بلاده في ”لم الشمل العربي، الذي لن يكتمل إلا بعودة هذه الدولة الشقيقة إلى أحضان جامعة الدول العربية“.