سياسيون يطالبون بطرد السفير البريطاني من ليبيا

طالب سياسيون ليبيون بطرد السفير البريطاني في ليبيا، فرانك بيكر، على خلفية تصريحات أدلى بها وعدت تدخلًا في الشأن الداخلي الليبي.

وشدد عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، على أن تصريحات السفير بيكر بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاقتصار على البرلمانية فقط تمثل تدخلًا في الشأن الليبي لصالح فئة بعينها تخشى صعود شخصيات وطنية لها قبولها لدى الشعب الليبي ”وأخص بالذكر المشير خليفة حفتر“.

وأضاف أوحيدة، في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”البعض لا يرغبون حتى في إجراء الانتخابات البرلمانية لأنهم أصبحوا يدركون خطورة انتصارات الجيش على مشروعهم ووجودهم، وبذلك يريدون تغيير البوصلة عبر شركائهم من خارج الوطن لإرباك المشهد“.

وذكر أنه لا يعتقد بوجود فرصة أو مجال للتفاهم مع تيار الإسلام السياسي ومن يدور في فلكهم، وقد أصبح جل الشعب والتيار الوطني يتطلّع إلى بسط السيطرة الأمنية على سائر البلاد وإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة، ومن ثم الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية.

بدوره اعتبر عضو مجلس النواب الليبي، مفتاح الكرتيحي، تصريحات السفير تدخلًا ”وقحًا“ وسافرًا في الشأن الداخلي الليبي.

وقال الكرتيحي، لـ ”إرم نيوز“: ”عندما يكون هذا السفير أو ذاك وكأنه راعٍ سامٍ لشعب تحت الوصاية فلا عجب أن يأمر حتى بإقالة من قدّم له أوراق اعتماده“.

وأضاف: ”أنا مع طرد كل البعثات الدبلوماسية التي يتجول موظفوها داخل ليبيا وكأنها مقاطعة لدولهم، إما أن تكون تلك البعثات على مستوى التعامل والأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول أو لتذهب للجحيم“.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، لـ“إرم نيوز“ إن أحدًا لا يمكن أن يوعز لنا بما نفعل، فأمور الليبيين ينبغي أن تسوّى بأيديهم.