مجلس النواب الليبي يقر قانون الاستفتاء على الدستور

أقرَّ مجلس النواب الليبي، الخميس، قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، في خطوة تهدف لعبور المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار السياسي والعسكري.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن النواب اتفقوا على إجراء التعديل الدستوري في الجلسة المقبلة لتحصين قانون الاستفتاء على الدستور.

وبين بليحق، في بيان متلفز، أن المجلس ناقش في الجلسة التي عقدها اليوم إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، وأعاد النواب التأكيد على ما أقره مجلس النواب سابقًا بالعودة إلى مجلس رئاسي برئيس ونائبين.

وأوضح أنه بخصوص آلية التوافق على مجلس رئاسي جديد، تم الاتفاق على أن يكون الاختيار من الأقاليم الثلاثة، وفوَّض المجلس رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة بهذا الخصوص.

وناقش المجلس أيضًا الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، واتفق النواب على تشكيل لجنة لمتابعة هذه الأحداث ومعالجتها، وفرض الأمن بها، والتواصل مع جميع الأطراف المحلية والدولية بهذا الصدد.