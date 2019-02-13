لأول مرة منذ تولّيه العرش.. ملك إسبانيا وزوجته يصلان المغرب

وصل العاهل الإسباني الملك فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيثيا، اليوم الأربعاء، إلى الرباط في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ورافق ملك إسبانيا في الزيارة وفد وزاري يضم وزراء الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والثقافة والرياضة.

وهذه أول زيارة للملك فيليب السادس إلى المغرب منذ اعتلائه العرش في يونيو/ حزيران 2014.

وسيجري العاهل المغربي ونظيره الإسباني مباحثات رسمية وسيحضران مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب للعام السادس على التوالي.