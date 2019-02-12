اعتقال 3 فرنسيين بالمغرب بتهمة تمويل الإرهاب

أعلنت الأجهزة الأمنية في المغرب، اليوم الثلاثاء، توقيف 3 مواطنين فرنسيين بمدينة سلا، مساء أمس الإثنين، أحدهم من أصل جزائري.

وقالت الأجهزة الأمنية، إن المعتقلين الثلاثة يشتبه في تورطهم بتمويل الإرهاب، والارتباط بمقاتلين ينشطون في تنظيمات إرهابية.

وذكرت أن التحريات توصلت إلى أن المتهمين ”استطاعوا نسج علاقات وثيقة مع مقاتلين ينشطون في صفوف تنظيم داعش بالساحة السورية والعراقية، علاوة على الاشتباه في تورطهم في جمع مبالغ مالية لفائدة أوساط متطرفة؛ بغرض تمويل عمليات إرهابية“.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم قيد الاعتقال؛ لإجراء النيابة المكلفة بقضايا الإرهاب التحقيقات اللازمة معهم، والتي لا تزال متواصلة.

وسيشمل البحث وفقًا لبلاغ من الأمن المغربي، ”توقيف باقي المساهمين و المشاركين في هذه الأفعال، ورصد الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين، سواء داخل المغرب أو خارجه“.

جدير بالذكر أن السلطات المغربية، أوقفت يوم 6 شباط/ فبراير الجاري، بمدينة الدار البيضاء، مواطنًا عراقيًا؛ بتهمة جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الذي صدر يومها بخصوصه: ”أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى بـ“الدولة الإسلامية“ بسوريا والعراق“.