بوتفليقة يعلن ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، يوم الأحد، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء ذلك بعد فترة من الغموض بشأن ترشح الرئيس بوتفليقة (81 عامًا) الذي يقود الجزائر منذ ربيع العام 1999.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد بأن ”بوتفليقة، سيعلن عن ترشحه رسميًا لرئاسيات 18 نيسان/ أبريل القادم، في وقت لاحق من يوم الأحد، عبر رسالة سيوجهها إلى مواطنيه“.

ورغم الوضع الصحي المثير للجدل للرئيس الحالي، إلا أن قوى الموالاة كثفت في الأسبوع الأخير من مناشداتها لبوتفليقة، وسط معارضة واسعة للخصوم الذين يشككون في قدرة بوتفليقة على الاستمرار في مرحلة ما بعد ربيع 2019.

وقال بوتفليقة في رسالة سابقة: ”طالبني عدد جم منكم بمواصلة الـمهمة التي شرفتموني بها أربع مرات، وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية“.

وأضاف: ”سأمضي عاكفًا على أداء هذا الواجب، بعون الله تعالى، وفقًا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا“.