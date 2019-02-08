من هو القيادي في “القاعدة” كامل عزوز الذي اعتقله الأمن الليبي في مصراتة؟

ألقت السلطات الأمنية الليبية، مساء الخميس، القبض على القيادي البارز في تنظيم “القاعدة”، عبدالقادر عبدالسلام عزوز، الملقب بـ”كامل عزوز”، وذلك في عملية أمنية نوعية بمدينة “مصراتة”، شمال غرب ليبيا.

وأفادت مصادر، بأن عملية القبض على عزوز (53 عامًا)، جاءت بعد علميات رصد ومتابعة متواصلة من قبل السلطات الأمنية الليبية.

وجاء اعتقال “عزوز” بعد أشهر من هروبه إلى جهة غير معلومة شرق العاصمة الليبية طرابلس، وفق وسائل إعلام ليبية.

وكان “عزوز” يمتلك عددًا من المشروعات التجارية في ليبيا، لكنه تخلى عنها تمهيدًا لخروجه من المدينة، ولتضليل الأجهزة الأمنية الليبية، التي وضعته على لائحة المطلوبين.

وانتقل “عزوز” إلى جهة غير معلومة برفقة زوجته وأبنائه، بعد تمكن الجيش الليبي من محاصرة المتشددين بعدة مدن ليبية منها سرت ودرنة ومصراتة، حيث نجح الجيش الليبي في توجيه ضربات استباقية ضد العناصر المتشددة، والتي اتخذت من مدينة مصراته، مركزًا رئيسيًا لها.

وأصدر “عزوز” في وقت سابق عدة “فتاوي” ضد الجيش والشرطة الليبيين، والتي كانت سببًا مباشرًا في استهدافهم من قبل العناصر المتشددة، أدت إلى مقتلهم.

وحوكم “عزوز” عام 1994 جراء أفكاره المتطرفة في عهد الرئيس الليبي الراحل معمرالقذافي وإيداعه سجن أبوسليم، قبل الإفراج عنه في 2008 وتعويضه ماليًا على سنوات احتجازه، من قبل السلطات الليبية، قبل أن يشارك لاحقًا في أحداث ثورة فبراير 2011، التي أطاحت بحكم القذافي.

وتولي “عزوز” رئاسة مجلس شورى كتيبه شهداء بوسليم التي أسسها وتولى فيها منصب رئيس مجلس “شوري المجاهدين”، كما تولى رئاسة المجلس العسكري بمدينة”درنة” خلفًا لـ”عبدالحكيم الحصادي”.