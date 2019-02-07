العاهل المغربي يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب

قال الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في المغرب، عبر بلاغ رسمي، إن الملك محمد السادس، أمر بتجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة.

وترأس، الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، جلسة لمجلس الوزراء، في مراكش.

وتمت المصادقة خلال الجلسة، على مشروعي مرسومين يخصان تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، ويهدفان إلى تحديد كيفية إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، و”المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين”.

كما يهدف المرسومان، حسب البلاغ، إلى “التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم”.

وكان مجلس النواب المغربي، قد صوت نهاية السنة الماضية بالإجماع، على قانون الخدمة العسكرية، والذي نص على تنفيذ قانون الخدمة العسكرية في المغرب، بالنسبة للشباب الذكور ما بين 19 و25 عامًا ما لم يكونوا في حالة استثناء، مع جعله اختياريًا بالنسبة لنفس الفئة من الإناث.