الجيش الليبي يعلن مقتل القيادي بداعش جابر المسماري في درنة

أعلن الجيش الليبي مقتل إرهابي خطير في مدينة درنة إضافة إلى إرهابيين آخرين في العملية العسكرية الجارية ضد الخلايا النائمة في المدينة القديمة.

وقال متحدث عسكري ليبي لـ ” إرم نيوز” إنه تمت تصفية الإرهابي جابر المسماري الذي كان أحد قياديي تنظيم داعش ومجلس شورى ثوار درنة.

وأضاف المسؤول الإعلامي في غرفة عمليات عمر المختار القتالية، عبدالكريم صبرة، أن غرفة عمليات الكرامة ” الرئيسية” أصدرت اوامرها لغرفة عمليات عمر المختار لتجهيز قوة لاقتحام وحسم المعركة مع الخلايا النائمة في محور وسط البلاد الذي يشمل المدينة القديمة.

وأشار صبرة إلى أن الجيش الليبي تكبد 9 قتلى حتى اللحظة في العملية الجارية بقيادة العميد سالم ارحيل، آمر غرفة عمليات عمر المختار، معربًا عن توقعه بأن يصار إلى تحرير هذا المحور في غضون اليومين المقبلين.

ولفت إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على أماكن جديدة في محور وسط المدينة من ضمنها مقر البلدية بالكامل.

وبين أن الحياة تسير في مدينة درنة بشكل اعتيادي ، فالأجهزة الحكومية تقوم بدورها على أكمل وجه خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم وجرى تفعيل أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي والخارجي، والشرطة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومديرية الأمن.

وكان الجيش الليبي أعلن في شهر حزيران/ يونيو 2018عن تحرير مدينة درنة من المتطرفين، لكن بعض الخلايا النائمة تحصنت في المدينة القديمة ذات الأزقة الضيقة، وما تزال بها.