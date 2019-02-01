الجيش الليبي: مقتل ضابطين وجندي باشتباكات مع ميليشيات الجضران والمعارضة التشادية

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، مقتل 3 من عناصره في اشتباكات مع من سمّاهم “فلول ميليشيات آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران”، وقوات المعارضة التشادية وسرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة غدوة بالجنوب الليبي.

وقالت غرفة عمليات الكرامة الرئيسية، في بيان، إن “القوات المسلحة لقّنت قوات المرتزقة التشادية التي تساندها فلول الجضران والإرهابيين الهاربين من بنغازي درسًا في فنون القتال، وألحقت بهم خسائر فادحة في منطقة غدوة الواقعة جنوب مدينة سبها”.

وأضافت الغرفة أن “3 شهداء من الجيش سقطوا في الاشتباكات التي دارت الجمعة”، دون أن تورد تفاصيل أكثر.

ووفقًا لمصادر محلية فإن “اشتباكات عنيفة وقعت اليوم بعد تقدم قوات تابعة للميليشيات المسلحة من منطقة تراغن إلى غدوة”، مشيرة إلى أن “الوحدات العسكرية تمكنت من تدمير وسحق تمركز لهذه العصابات جنوب بلدة غدوة، ونتج عن الاشتباكات قتل وأسر عدد من المرتزقة وغنم آليات وعتاد”.

وأفادت المصادر أن “ضابطين هما الملازم عمر عبد الحميد لبيرش الزوي آمر سرية الحماية التابعة للكتيبة 128 والملازم فايز عامر بوشرداه الزوي استشهدا في المواجهات، إضافة إلى ﺍﺳﺘﺸﻬاﺪ ﺍﻟﺠﻨﺪﻱ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻮﺭﻱ ﻣﻦ اﻠﺴﺮﻳﺔ 309 ﻣﺸﺎﺓ ﻃﺒﺮﻕ”.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي أطلق منذ منتصف الشهر الماضي عملية عسكرية لتحرير الجنوب من “العصابات الإجرامية”.