القبض على عماد الغرياني قائد تنظيم “أنصار الشريعة” في بنغازي الليبية

ذكرت تقارير إخبارية ليبية، اليوم الإثنين، أنه ألقي القبض على القيادي بتنظيم “أنصار الشريعة”، والذي يدعى عماد الغرياني، في مدينة بنغازي الليبية.

ويلاحق الجيش الليبي، منذ عامين، الإرهابي الغرياني، أبرز قادة التنظيم المصنّف من قبل مجلس الأمن الدولي بقرار رسمي كمنظمة “إرهابية”.

وأكدت صحيفة “المرصد” الليبية، أن عملية القبض على الغرياني تمت، حين كان مختبئًا في منزل بمدينة “الزاوية”، غربي طرابلس، التي لجأ إليها خلال الفترة الماضية؛ محتميًا بعناصر ممّا يسمّى بـ”غرفة عمليات ثوار ليبيا”، بقيادة أبوعبيدة الزاوي.

ونقل الغرياني، المكنّى أيضًا بـ “الزبير”، إلى طرابلس و منها إلى سجن قوة الردع الخاصة؛ لإجراء التحقيقات معه، واتخاذ الإجراءات اللازمة، كونه أحد المطلوبين للعدالة الليبية.

ويعتبر الغرياني، منذ تأسيس تنظيم “أنصار الشريعة” في مدينة “بنغازي”، مطلع سنة 2012، القائد الميداني الأول للتنظيم، بعد محمد الزهاوي، أمير التنظيم، الذي كان قد لقي مصرعه على يد قوات الجيش نهاية سنة 2014، كما تولى مهام أمير منطقتي “الكيش” و “البركة”، وسط المدينة.