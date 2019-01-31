الجيش الليبي يُعلن سيطرته على مناطق جديدة في الجنوب (فيديو)

أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، سيطرته على إحدى أهم النقاط التي كانت تستخدم من قبل الميليشيات المسلحة في محيط مدينة “سبها” جنوب البلاد، وهي النقطة المسماة بوابة 17.

وقالت الكتيبة 128 المجحفلة، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن قوات عسكرية استطاعت السيطرة على بوابة 17، وكذلك غدوة (60 كم جنوب سبها)، ومنطقة “الجنسية” و”المثلث”، التي كانت تتواجد فيها جماعات مسلحة.

وأكد شهود عيان من منطقة “أم الأرانب” (230 كم جنوب شرق سبها) أن مجموعات من المسلحين (التشاديين) انسحبوا من المنطقة باتجاه الحدود التشادية، بعد ورود معلومات عن تحركات عسكرية للجيش باتجاه منطقة “أم الأرانب”.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، على لسان الناطق باسمه العميد أحمد المسماري، عن تطهير المصالح الحكومية في الجنوب من “الإرهابيين”.