الجيش الليبي يُعلن تطهير المصالح الحكومية في الجنوب من “الإرهابيين”

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري إن معركة الجنوب، التي أمر بها قائد الجيش المشير خليفة حفتر، تسير وفق خطة عسكرية.

وبيّن خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقده، اليوم الأربعاء، أن عملية تطهير الجنوب تسير على مراحل عدة، أولها هي التحشيد، والثانية هي الانتقال، أما الثالثة فهي تطهير مدينة “سبها” من الإرهابيين والعصابات.

وأكد المسماري أن “المرحلة الثالثة بدأت، حيث تم تطهير 100% من المصالح الحكومية في الجنوب، وتسليمها للجهات المعنية”.

وأوضح أن من بين الجهات التي تم تسليمها مقراتها جهازي الأمن الخارجي والداخلي اللذين عادا إلى العمل.

وأضاف المسماري،”أن الجيش لا يحتل مقرات، بل يطهرها من الإرهابيين والعصابات، ويسلّمها للجهات المعنية”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تساعد بعمليات حفظ الأمن الذي هو مسؤولية الشرطة، مؤكدًا تحسن الأوضاع الخدمية في الجنوب بوصول الوقود وبيعه بالسعر الرسمي، وكذلك غاز الطهي، والسيولة المالية.

ولفت المسماري إلى أن “سبها” استقبلت وفدًا كبيرًا من أعيان المنطقة الغربية الذين جاءوا لدعم الجيش، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتجه وفد من الشرق إلى الجنوب لتأكيد اللحمة الوطنية.

وأعلن مقتل، والقبض على عدد من “الإرهابيين من بينهم أمين كلفة، الذي شارك بعمليات إرهابية منذ العام 2012”.