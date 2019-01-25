أقدم حزب جزائري معارض يقاطع الرئاسيات

أعلن أقدم حزب معارض في الجزائر، ليلة الجمعة، عن مقاطعته انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان القادم.

وفي أعقاب اجتماع ماراثوني لقياداته، برّر حزب الزعيم الراحل، حسين آيت أحمد، مقاطعته للاقتراع المقترب بـ “حسم نتيجته سلفاً لمصلحة مرشح النظام”.

وجاء في بيان حصل عليه “إرم نيوز”: “لن نتقدم بأي مترشح، ولن ندعم أي مرشح آخر لأنّ الرئاسيات ستكون شبيهة بسابقاتها، وتفتقد شروط انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة”.

وشدّد الحزب الذي يملك شعبية واسعة في منطقة القبائل الكبرى وكثير من المحافظات، على أنّ “المشاركة تعني توفير واجهة ديمقراطية لاقتراع محسوم مسبقا لصالح مرشح النظام، وهو أمر مرفوض”.

وحرصت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، على دعوة مواطنيها لـ”مقاطعة اقتراع شكلي، أصوات الناخبين فيه لا تقدم ولا تؤخر على النتيجة النهائية”، مثلما حذّرت الجبهة من “إسهام الاقتراع في استمرار نظام متسلط”.

وظلت جبهة القوى الاشتراكية المتأسسة منذ 56 عاماً، تنبه إلى احتمال نشوب ما تسميها “أزمة محتملة” في الجزائر، وترى الحل في تشكيل “مجلس تأسيسي” يكون بوّابة الإجماع الوطني.

وهاجمت تشكيلة الزعيم التاريخي، آيت أحمد، “أحزاب الموالاة”، واتهمتها بعرقلة “مبادرة الإجماع الوطني وما تسعى إليه من تغيير”، كما شجبت “حملات مضادة” الحراك المضاد لمسعى الإجماع الوطني.