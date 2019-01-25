بعد 23 عامًا من المنع.. فلة الجزائرية تناشد السماح لها بدخول مصر

ناشدت الفنانة فلة الجزائرية المسؤولين في بلادها بالتدخل لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول مصر، وهو القرار الساري منذ 23 عامًا.

وأكدت فلة –في مداخلة هاتفية على قناة ” دزاير نيوز”- أن “ليس لديها سند وعشمها كبير في المسؤولين الجزائريين أن يساعدوها في دخول مصر مجددًا”.

وأضافت أنها “تريد أن تعود لمصر معززة مكرمة كأي جزائرية حرة”.

وكان قد صدر قرار وزاري من قبل الداخلية المصرية عام 1996 بمنع فلة الجزائرية من دخول البلاد أو الغناء فيها، وأدرج اسمها في كل المطارات والموانئ، بسبب قضية آداب.

وحاولت فلة الجزائرية دخول مصر عام 2011 بعد تلقيها دعوة من دار الأوبرا المصرية للمشاركة فى حفل، لكن تم ترحيلها فور وصولها، وأكدت أنه تم “تلفيق القضية لها مع 3 أشخاص لا تعرفهم أبداً، ولولا هذه القضية لأصبحت امبراطورة الفن في مصر”.