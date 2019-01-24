اختفاء 40 مدفعًا أثريًا من قلعة تاريخية في المغرب‎

اكتشف سكان مدينة أغادير والمترددون على قلعة “أغادير اوفلا”، اليوم الخميس، اختفاء 40 مدفعًا أثريًا، يبلغ وزنها حوالي طن ونصف، حسب مواقع محلية.

ويرجح أن المدافع التي اختفت في ظروف غامضة سُرقت؛ لأنها مكونة من معدن النحاس الخالص، والذي ارتفع ثمنه في الأسواق بسبب خلطه مع الذهب في صناعة المجوهرات والحلي في المغرب.

واستبعد محللون تصور بيع المدافع لتجار الآثار؛ بسبب وزنها الثقيل، وصعوبة إخراجها من الحدود المغربية.

ويعود تاريخ بناء قصبة أو قلعة “أغادير اوفلا” لسنة 1540، شيّدها السلطان الشيخ محمد السعدي على ارتفاع 236 مترًا عن سطح البحر لمواجهة العدو البرتغالي، مما يفسر وجود المدافع، وقد دمرها الزلزال الذي عرفته مدينة أغادير عام 1960 وحوّلها إلى أنقاض، لكنها ظلت مزارًا سياحيًا.