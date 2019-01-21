“اختفاء” 160 دواءً “مهمًا” من الصيدليات في المغرب

اختفى نحو 160 نوعًا من الأدوية المهمة من الصيدليات المغربية، وذلك بعد نفاد المخزون وامتناع المختبرات عن تزويد الصيدليات بالأدوية.

ونقلت صحيفة “المساء” المغربية، يوم الإثنين، عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة” قولها: إن “أسباب اختفاء هذه الأدوية تعود بالأساس إلى القرار الذي اتخذته حكومة سعدالدين العثماني مؤخرًا، حيث تم إغراق السوق ببعض الأدوية من عينة واحدة بأكثر من 14 نوعًا”.

وأضافت المصادر أن “مجموعة أخرى من الأدوية اختفت بعدما تم تخفيض سعرها، حيث تضررت بسبب ذلك بعض الشركات المصنعة، التي أوقفت عملية تزويد السوق بتلك الأدوية، في الوقت الذي أقدمت بعض الشركات الأجنبية على إغلاق بعض مصانعها في المغرب”.

وشددت الصحيفة على أن “اختفاء هذه الأدوية من الصيدليات والمستشفيات يهدد حياة آلاف المرضى”، لافتة إلى أن “الأدوية المختفية تتعلق بأمراض القلب والشرايين والضغط الدموي وغيرها”.