السلطات المغربية توقف جزائريًا بتهمة الإرهاب

أوقفت السلطات المغربية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، مواطنًا جزائريًا مطلوب إلقاء القبض عليه بناء على حكم صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تمويل الإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والإشادة بأعمال إرهابية.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إن المعني بالأمر جرى توقيفه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادمًا من الجزائر، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التحقيق أنه مطلوب بتهم تتعلق بالإرهاب وفق أحكام صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 22 أبريل 2016.

وقد تم – حسب المصدر ذاته – التحفظ على “المواطن الأجنبي” رهن الحراسة، وإشعار السلطات الأمنية الفرنسية بواقعة توقيف المشتبه فيه.