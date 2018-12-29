السلطات المغربية تعتقل مواطنًا سويسريًا لارتباطه بقتلة سائحتين غربيتين

أوقفت السلطات المغربية مساء اليوم السبت، مواطنًا سويسريًا يحمل الجنسية الإسبانية، ويقيم في المغرب؛ للاشتباه في ارتباطه بالجماعة المتطرفة المسؤولة عن ذبح السائحتين الغربيتين (نرويجية ودنماركية) في منطقة إمليل في ضواحي مدينة مراكش.

وكشف بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (المخابرات)، أن المعني بالأمر “متشبع بالفكر المتطرف والعنيف”، وأنه يشتبه في تورطه في “تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية، آليات التواصل بوساطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية”.

وأضاف البيان، أن “المواطن السويسري الموقوف انخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم بمخططات إرهابية في المغرب، تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية”.

وقد تم التحفظ على المشتبه فيه تحت تدابير أمنية مشددة على خلفية التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك “من أجل الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية والمخططات الإرهابية التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها”، وفق البيان.

وكان وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي لفتيت، قد أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، أن “عدد المتورطين الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الجريمة البشعة بلغ 17 شخصًا”.

وأكد أن الحادثة التي تُعرف بـ”جريمة إمليل” لا تتعلق بـ”تنظيم إرهابي كبير، بل بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة بوسائل بدائية مستوحاة من العناصر الإرهابية”، وفق قوله.