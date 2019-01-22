بنكيران يهاجم الإمارات بحثًا عن العودة للمشهد السياسي (فيديو)

دأب رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبدالإله بنكيران على خرجات إعلامية مثيرة، في محاولة للرجوع للمشهد السياسي.

وهذه المرّة خرج بنكيران بتصريح مثير وغريب يصدر عن زعيم سياسي ورئيس حكومة مغربية سابق، حيث كشف عن مواقف مبيتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي كلمة له أمام عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، تم بثها مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الإثنين، اتهم بنكيران الإمارات العربية بالتحرش بالمغرب، حيث ذكرها بالاسم، دون مراعاة ما يجمع بين البلدين من علاقات متجذرة في التاريخ.

وهاجم زعيم إخوان المغرب الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ورئيس مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات، واصفًا إياه بكلام سخيف (وجه النحس).

وقال بنكيران، إن ضاحي خلفان كان يتحرش بهم، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه كان يلبي دعوة الإماراتيين لحضور حفلاتهم، أي الأنشطة التي تنظمها سفارة الإمارات العربية بالرباط احتفالًا بالأعياد الوطنية، مبرزًا أن ذلك يدخل ضمن سياسة عاهل البلاد.

وكشف بنكيران أنه كان بإمكانه رفض الدعوة حتى وإن سأله الملك عن سبب عدم حضوره، حيث قال إنه سيجيب الملك بأن هؤلاء (الإمارات) يتحرشون بنا.

واستبعد العاهل المغربي محمد السادس بنكيران من رئاسة الحكومة، بعد الفشل في تشكيل التوليفة الوزارية اللازمة من أطراف التحالف الحزبي، فيما عرف حينها بـ”البلوكاج” (التعطيل).

كما أخفق في البقاء أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، رغم تحرّك بعض أنصاره لتعديل النصوص القانونية للحزب، للتجديد له في مأمورية جديدة، وحلّ مكانه رئيس الحكومة المغربية الحالي سعد الدين العثماني.