البرلمان الليبي يبدي استياءه من أداء غسان سلامة‎

عبر أعضاء مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، عن استيائهم مما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمام مجلس الأمن بـ”تجاهله تضحيات الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب ورفضه العملية العسكرية التي يقوم بها في جنوب البلاد”.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق، إن “المجلس قرر في جلسة رسمية عقدها، اليوم الإثنين، تخويل رئاسة المجلس بوضع الرد المناسب على إحاطة سلامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والتجاوزات التي يرتكبها المبعوث الأممي، من خلال تجاوزه لاختصاصاته وصلاحياته، ومجانبته للصواب في الكثير من القضايا الخاصة بالشأن الليبي”.

وأثار سلامة استياء كبيرًا داخل ليبيا، قبل أيام؛ بعد حديثه عن تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ينتظرها الليبيون لإنهاء الفوضى في بلدهم، ووقوفه ضد العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتطهير الجنوب من الإرهابيين والعصابات الإجرامية.

ووجهت الإحاطة الأخيرة لسلامة التي تلت تصريحات تحدث فيها عن تأجيل الانتخابات إلى نهاية العام الحالي، بعد أن كانت مقررة شهر مارس/آذار المقبل، باستهجان وتنديد كبير.

ووجه له نواب وأطراف سياسية اتهامات بالانحياز لتيار الإسلام السياسي الذي يبحث عرقلة الانتخابات وإطالة أمد الأزمة، فيما انطلقت دعوات لإقالته من منصبه.