غسان سلامة: العنف لم يتوقف في درنة والمدنيون خائفون في طرابلس

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الجمعة، إنّ العنف لم يتوقف في مدينة درنة (شرق)، والمدنيون خائفون في العاصمة طرابلس، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة سيشهد المجتمع الدولي “جحيمًا على الأرض في ليبيا”.

جاء ذلك خلال إفادة قدمها سلامة، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة المنعقدة حاليا حول الوضع في ليبيا، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح سلامة، في إفادته، أنّ الإجراءات المطلوبة تتمثل في إحراز توافق بين الأطراف الليبية، والإسراع بعقد المؤتمر الوطني.

وأضاف أنّ “المدنيين يعيشون في خوف بطرابلس، بعد أشهر من الهدوء بناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول الماضي”.

واستدرك: “لكن في اليومين الماضيين، شهدنا مزيدا من الصدامات.. كما أن العنف في درنة، لم يتوقف، ونواصل مناشدة الأطراف الوصول الإنساني للمدنيين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.

من جانب آخر، قال سلامة، إنّه يعتزم فتح مكتب البعثة الأممية في بنغازي شرقي البلاد، نهاية كانون الثاني/يناير، وفي الجنوب نهاية 2019، بحال سمحت الظروف الأمنية‎.