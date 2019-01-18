ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 10 قتلى و41 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الليبية، يوم الخميس، إن عدد الضحايا جراء اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، ارتفع إلى 10 قتلى و41 مصابًا.

واندلع القتال هذا الأسبوع بين جماعات مسلحة متنافسة في جنوب العاصمة، في خرق لهدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول أنهت عنفًا استمر 4 أسابيع.

وقالت الوزارة إن من بين الضحايا نساء وأطفال.

وقال سكان محليون إن إطلاق النار الكثيف لم يتوقف منذ 72 ساعة في منطقة “قصر بن غشير” بجنوب طرابلس، وهي تضم مطار المدينة الدولي الذي دُمر في موجة اشتباكات سابقة في 2014.

واندلع القتال الأحدث بين قوة حماية طرابلس، المؤلفة من عدة فصائل من طرابلس، وجماعة اللواء السابع، المعروفة أيضًا باسم “الكانيات”، من ترهونة، وهي بلدة تبعد 65 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من طرابلس.

وقالت قوة حماية طرابلس في بيان، إنها سيطرت على “قصر بن غشير” ونشرت عبر الإنترنت صورا لمقاتلين ملثمين ومركبات مدرعة في شوارع المنطقة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أشعل اللواء السابع وبعض الجماعات المتحالفة معه القتال في شوارع طرابلس في محاولة لتحدي هيمنة 4 جماعات كبرى، منها قوة حماية طرابلس.