بعد غضب في تونس لظهوره بقناة إسرائيلية.. روني الطرابلسي: “تعرضت لخداع”

نفى وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، أن يكون قد أدلى بحديث لقناة اسرائيلية، مؤكدًا أنه كان ضحية “خداع” صحفي فلسطيني يقيم في تونس، الذي ادعى بدوره أن الحوار لشركة إنتاج تلفزيوني تتخذ من بريطانيا مقرًا لها.

وأكد في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، أن الحوار أجراه مع مدير مكتب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الصحافي الفلسطيني طاهر الشيخ الخالد، كان بطلب من سفير فلسطين في تونس هائل الفاهوم.

وأوضح الوزير التونسي أن الحوار تم تصويره من قبل فريق عمل تونسي الجنسية، لصالح منصة الأخبار والمعلومات المتواجدة في بريطانيا “سكوبال” ليقع بثّه في القنوات البريطانية باللغة العربية.

وبين أن قناة “إي 24” العبرية، التي تبث من الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر الإنترنت في إسرائيل باللغات العربية والفرنسية والبريطانية أعادت بث اللقاء التلفزيوني لـ”اهتمامهم بالوزير اليهودي، الذي تقلد منصبًا وزاريًا في بلد عربي مسلم”، بحسب تعبيره.

ودعا الوزير الطرابلسي إلى “الكف عن التلاعب ونشر الشائعات المغرضة، التي تضر بتقدم عمل الوزارة لتنفيذ البرامج المحددة”، مشددًا على ضرورة “التحرّي مسبقًا حول صحة الأخبار ومصادرها قبل تناقلها”.

وأشار إلى أن عددًا من المواقع الإلكترونية في تونس نشرت فيديو الحوار بعد أن حذف شعار “سكوبال”، المسؤول عن توزيع الحوار، والابقاء على شعار القناة “إي 24″، كما هو الحال مع بعض القنوات الأجنبية، التي أعادت نشر الحوار على غرار إحدى القنوات الكندية.

وخلال الحوار، طرح الصحافي الفلسطيني سؤالًا على الوزير التونسي حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية رسمية بين تونس وإسرائيل، إلا أن الأخير أجاب قائلًا: “إن موضوع التطبيع حساس جدًا وهو شأن سياسي”.

وأضاف الوزير في إجابته، “أنا كوزير سياحة مطالب باتباع الخط العام للدولة للتونسية، الذي يتمثل منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في دعم وتبنى القضية الفلسطينية وإرساء السلام في الشرق الأوسط”.